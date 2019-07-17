Футбол
Агент Бэйла рассчитывает, что «Реал» бесплатно отпустит игрокаМатч ТВ 03:32
Спортивный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы крайнего нападающего «Реала» Гарета Бэйла, хочет, чтобы мадридцы отпустили игрока бесплатно.
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