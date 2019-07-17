Футбол

Агент Бэйла рассчитывает, что «Реал» бесплатно отпустит игрокаМатч ТВ 03:32

3 фото
Спортивный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы крайнего нападающего «Реала» Гарета Бэйла, хочет, чтобы мадридцы отпустили игрока бесплатно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент рассчитывает на бесплатный разрыв контракта Бэйла с «Реалом»

Sport24.ru03:14

AS: Бэйл хочет разорвать контракт с «Реалом»

Бомбардир.ру03:52

Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» отпустил игрока бесплатно

Чемпионат02:24

Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» бесплатно отпустил игрока в другой клуб

Советский спорт03:28

«Реал» рассматривает вариант с бесплатным уходом Бэйла

Евро-футбол.ру02:47

Агент Бэйла рассчитывает, что «Реал» бесплатно отпустит игрока

Матч ТВ03:32

Агент Бэйла хочет, чтобы игрок бесплатно ушел из «Реала»

Спорт-Экспрессвчера в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели

В расследовании катастрофы пассажирского самолета «Боинг» Malaysia Airlines в небе над юго-востоком Украины появились новые свидетели.
Обновлено в 05:25
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Авто

Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija

Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Голунов вызван в Следственный комитет

Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50
Футбол

Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮ

Сообщается, что агент Пини Захави занимается переговорами с несколькими топ-клубами: "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 01:55
Политика

«Яблоко» пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации кандидатов

Партия «Яблоко» направила в Мосизбирком пять жалоб на отказ в регистрации своих кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:23
Футбол

Экс-игрок «Сатурна» Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии

Обновлено в 06:07
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Обновлено в 03:37
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Кино

Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».
Обновлено в 02:54
Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Космос

Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

МГУ вошел в число лучших университетов мира по версии рейтинга THE

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 38-е место и вошел топ-40 лучших университетов мира по версии World Reputation Rankings 2019 Times Higher Education (THE).
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Политика

В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты

Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Путешествия

Китайские туристы вновь начали расхищать уникальный российский пляж

Обновлено в 02:53
Авто

Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Общество

В России ускорилась убыль населения

Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.
Обновлено в 04:55
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное