Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» ЗиданаRT на русском 08:03
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
Политика
Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Пять партий проходят в Верховную раду в результате состоявшихся в воскресенье на Украине внеочередных парламентских выборов.
Обновлено в 13:32
Общество
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 13:41
Политика
Порошенко пообещал в Раде остановить «реванш пророссийских сил»
Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пообещал в Верховной раде остановить реванш пророссийских сил.
Обновлено в 13:50
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Политика
«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Политика
ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 15:11
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Политика
Бойко: после выборов Украина вернется на мирный путь развития
Вторая по величине фракция в Верховной раде, которую сформирует «Оппозиционная платформа», будет залогом того, что после выборов Украина вернется на мирный путь развития, заявил в воскресенье, 21 июля, сопредседатель партии Юрий Бойко.
Обновлено в 14:03
Политика
Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады
Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.
Обновлено в 12:41
Экономика
Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян
Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.
Обновлено в 14:17
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Наука
Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Обновлено вчера в 02:01
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Единоборства
Пакьяо победил Турмана и вновь стал чемпионом мира
Главным событием турнира стал бой между Мэнни Пакьяо и Китом Турманом. В бою за титул чемпиона WBA в полусреднем весе победу одержал Пакьяо.
Обновлено в 01:54
Общество
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада
В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля
Нападающий английского «Тоттенхэма» Харри Кейн отличился голом с центра поля в матче международного Кубка чемпионов против «Ювентуса».
Обновлено в 14:08
Политика
Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную
Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
Обновлено в 14:09
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено 19 июля в 02:59
Футбол
Попов: «Жаль, что на полную катушку включились только в концовке»
С одной стороны, рад, что ушли от поражения, а, с другой - могли ведь и победить. Жаль, что на полную катушку включились только в концовке.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Здоровье
Что такое «отит ныряльщика» и как его предотвратить, рассказал врач
Чаще всего «отит ныряльщика» возникает у детей при повышенной влажности и купании в теплый период, сообщила Анна Левадная на своей странице в соцсети.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Политика
Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.
Обновлено в 14:27