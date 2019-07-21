Футбол

Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» ЗиданаRT на русском 08:03

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
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«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Sportbox.RU06:02

Агент Бэйла: Гарет уйдет, когда это будет отвечать его интересам, а не желаниям Зидана

Советский спорт07:28

Агент Бэйла - о словах Зидана: "Низко так говорить о том, кто столь много сделал для "Реала"

Спорт-Экспресс06:39

«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Матч ТВ06:02

Агент Бэйла раскритиковал Зидана. Француз надеется, что валлиец скоро уйдет из «Реала»

Sport24.ru05:29

Агент Бэйла: "Зидан - позорище!"

Soccer.ru05:50

Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для „Реала“»

Sports.ru05:24
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Политика

Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Пять партий проходят в Верховную раду в результате состоявшихся в воскресенье на Украине внеочередных парламентских выборов.
Обновлено в 13:32
Общество

В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом

Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 13:41
Политика

Порошенко пообещал в Раде остановить «реванш пророссийских сил»

Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пообещал в Верховной раде остановить реванш пророссийских сил.
Обновлено в 13:50
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено в 14:11
Политика

«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Политика

ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 15:11
Футбол

Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров

Обновлено в 13:20
Политика

Бойко: после выборов Украина вернется на мирный путь развития

Вторая по величине фракция в Верховной раде, которую сформирует «Оппозиционная платформа», будет залогом того, что после выборов Украина вернется на мирный путь развития, заявил в воскресенье, 21 июля, сопредседатель партии Юрий Бойко.
Обновлено в 14:03
Политика

Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады

Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.
Обновлено в 12:41
Экономика

Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян

Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.
Обновлено в 14:17
Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Наука

Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость

Обновлено вчера в 02:01
Политика

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Единоборства

Пакьяо победил Турмана и вновь стал чемпионом мира

Главным событием турнира стал бой между Мэнни Пакьяо и Китом Турманом. В бою за титул чемпиона WBA в полусреднем весе победу одержал Пакьяо.
Обновлено в 01:54
Общество

В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада

В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Футбол

Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля

Нападающий английского «Тоттенхэма» Харри Кейн отличился голом с центра поля в матче международного Кубка чемпионов против «Ювентуса».
Обновлено в 14:08
Политика

Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную

Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
Обновлено в 14:09
Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

Обновлено в 11:41
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Обновлено 19 июля в 02:59
Футбол

Попов: «Жаль, что на полную катушку включились только в концовке»

С одной стороны, рад, что ушли от поражения, а, с другой - могли ведь и победить. Жаль, что на полную катушку включились только в концовке.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Обновлено в 06:46
Происшествия

Стендап-комик умер на сцене во время выступления

Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Что такое «отит ныряльщика» и как его предотвратить, рассказал врач

Чаще всего «отит ныряльщика» возникает у детей при повышенной влажности и купании в теплый период, сообщила Анна Левадная на своей странице в соцсети.
Обновлено в 05:56
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
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Политика

Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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