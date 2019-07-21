Футбол

Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» ЗиданаRT на русском 08:03

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
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Агент Бэйла раскритиковал Зидана. Француз надеется, что валлиец скоро уйдет из «Реала»

Sport24.ru05:29

Агент Бэйла: Гарет уйдет, когда это будет отвечать его интересам, а не желаниям Зидана

Советский спорт07:28

Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для „Реала“»

Sports.ru05:24

«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Матч ТВ06:02

«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Sportbox.RU06:02

Агент Бэйла: "Зидан - позорище!"

Soccer.ru05:50

Агент Бэйла - о словах Зидана: "Низко так говорить о том, кто столь много сделал для "Реала"

Спорт-Экспресс06:39
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Экономика

Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

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В горах Кабардино-Балкарии при восхождении на Урал разбились два туриста из Санкт-Петербурга.
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Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

Обновлено в 11:41
Общество

В Краснодаре затопило десятки улиц

В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.
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Футбол

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
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Политика

Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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Общество

Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе

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Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
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Политика

В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады

От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
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Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне

Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Польша планирует модернизировать свои танки Т-72

Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72.
Обновлено в 12:10
Футбол

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч второго тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 13:36
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В «Слуге народа» пообещали поддержать отмену депутатской неприкосновенности

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическое объединение готово поддержать инициативу об отмене депутатской неприкосновенности в Верховной раде нового созыва.
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Шоу-бизнес

«Никаких инъекций»: Виктория Боня отказалась от уколов ботокса

39-летняя Виктория Боня восхищает многих поклонниц своим внешним видом.
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Музыка

Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»

Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
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Президент Казахстана рассказал о своем отношении к лести

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что игнорирует лесть, поскольку «грош цена этим словам».
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В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера

Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
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Тибетцы оказались потомками денисовцев

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Международный день бокса отмечают на Красной площади

На Красной площади начались праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, передает телеканал Москва 24.
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«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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