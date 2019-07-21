Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» ЗиданаRT на русском 08:03
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:29, Вашингтон
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Житель Белграда сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе
Житель Белграда сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе.
Обновлено в 00:04
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:14
Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Общество
В России назвали наименее востребованные профессии
Современный рынок труда в России не может удовлетворить спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Спорт
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Политика
Пропускной пункт в Донбассе дважды минировали за сутки
Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский отказался от коалиций в Раде со «старой властью»
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения избирательного участка заявил, что в новой коалиции в Верховной раде он видит только "новые лица".
Обновлено в 06:04
Политика
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Старушка обвинила сторонника Зеленского в том, что он "играет под дудку России". Политик не согласился с ее словами.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.
Обновлено в 07:30
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
«Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике
Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Автомобиль с россиянами провалился в яму на размытом шоссе
В Сковородинском районе Амурской области легковой автомобиль провалился в промоину на шоссе.
Обновлено в 07:35
Политика
Парламентские выборы в Японии проходят при низкой явке
Выборы в верхнюю палату парламента Японии, которые начались в это воскресенье, проходят при меньшей явке, чем аналогичные выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Новоорском районе произошло стихийное бедствие
Обновлено вчера в 03:07
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Стоимость Nokia 9 PureView снизилась до €500
Выпуск смартфона Nokia 9 PureView с пятью модулями основной камеры состоялся в начале 2019 года по цене €700.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59