Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» ЗиданаRT на русском 08:03
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено вчера в 21:41
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Общество
Названы самые невостребованные в России профессии
Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.
Обновлено 19 июля в 23:27
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
Обновлено в 10:37
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Две девочки пропали в Свердловской области
14-летняя школьница с 3-летней племянницей пропали по дороге в поселок Новый Быт В Свердловской области разыскивают двух девочек, пропавших по дороге в гости.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика
Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду
Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзитполов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:34
Политика
Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Транспорт
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 02:58
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Футбол
Кокорин рассказал о своем рационе в колонии
Обновлено в 12:15
Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Здоровье
Что такое цистиноз?
Нефропатический цистиноз является наиболее тяжелой формой заболевания.
Обновлено в 11:48
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».
Обновлено в 11:46
Футбол
Главный тренер «Тамбова» отреагировал на поражение от «Локомотива»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:59
Футбол
Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Обновлено в 11:55
Политика
ЦИК показал данные по явке на выборах в Раду
Обновлено в 09:18
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59