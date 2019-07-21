Футбол

Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» ЗиданаRT на русском 08:03

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
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Агент Бэйла раскритиковал Зидана. Француз надеется, что валлиец скоро уйдет из «Реала»

Sport24.ru05:29

Агент Бэйла: Гарет уйдет, когда это будет отвечать его интересам, а не желаниям Зидана

Советский спорт07:28

Агент Бэйла: "Зидан - позорище!"

Soccer.ru05:50

«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Матч ТВ06:02

«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Sportbox.RU06:02

Агент Бэйла - о словах Зидана: "Низко так говорить о том, кто столь много сделал для "Реала"

Спорт-Экспресс06:39

Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для „Реала“»

Sports.ru05:24
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