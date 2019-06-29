Футбол
Агент Бэйла опроверг слухи о переговорах с «Интером»Sportbox.RU 03:23
Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг слухи о возможном переходе футболиста в «Интер».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика
Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.
Обновлено в 06:29
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
На Украине заявили о приобретении Медведчуком крупного телеканала
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук приобрел у скрывающегося за рубежом украинского олигарха Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала «Интер», утверждают украинские СМИ.
Обновлено в 03:25
Политика
Трамп рассказал о встречах с «диктаторами» на саммите G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках саммита G20, который проходил в японской Осаке, он провел двусторонние встречи с «президентами, премьерами и диктаторами».
Обновлено в 06:44
Политика
В войсковых частях в России появятся мини-заводы по переработке мусора
На этой неделе министр обороны на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод — это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать за день.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45
Игры
Порносайт инвестирует деньги в разработку игры про ЛГБТ
Представители портала игр для взрослых Nutaku анонсировали свой план относительно инвестиции в пять миллионов долларов на разработку игр о ЛГБТ-сообществе.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.
Обновлено в 03:00
Авто
УАЗ показал снимки забытой версии УАЗ «Буханки»
Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено вчера в 08:40
Авто
Первый «умный» электробайк покажут в Гудвуде
Электрический мотоцикл с искусственным интеллектом обещают показать в динамике.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки
Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:45
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16