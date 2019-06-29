Футбол

Агент Бэйла опроверг слухи о переговорах с «Интером»Sportbox.RU 03:23

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг слухи о возможном переходе футболиста в «Интер».
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Агент Бэйла опроверг слухи о переговорах с «Интером»

Sport24.ru02:59

СМИ: агент Бэйла летал в Италию на переговоры с «Интером»

Спорт-Экспрессвчера в 14:39

Агент Бэйла опроверг слухи о переговорах с «Интером»

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Агент Бэйла опроверг слухи о переговорах с «Интером»

Матч ТВ03:23

«Интер» может арендовать Бэйла у «Реала»

Чемпионатвчера в 19:45

Бэйл может на правах аренды перейти в «Интер»

Советский спорт00:23

«Интер» встретился с агентами Бэйла

Soccer.ru28 июня в 23:23
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:35, Вашингтон
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Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.
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На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды

На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
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Определились соперники «Уфы» на втором сборе

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Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном

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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева наслаждается прогулками по Риму с сыном и невесткой

Гузеева рассказала, что инициатором поездки в Рим стала жена ее сына Анна.
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Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверять рост цен

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Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Спорт

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Обновлено в 04:48
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей

Обновлено 27 июня в 11:40
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
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Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Обновлено вчера в 14:16
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ

Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Найдено тело последнего погибшего на Алтае туриста

Обновлено в 04:00
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Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено вчера в 12:22
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
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Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ

В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.
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Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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