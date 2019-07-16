Футбол
Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»Soccer.ru вчера в 06:20
Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла опроверг слухи, что хавбек может перейти в "Тоттенхэм".
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Экономика
ВЦИОМ определил, на что собираются жить будущие пенсионеры
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Участники пикета в Тбилиси заявили о безопасности Грузии для россиян
Акции у здания парламента Грузии не прекратятся, пока не будет выполнено главное требование - отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, заявили участники митинга 15 июля.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах
В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сестра Игоря Извекова назвала причину смерти музыканта
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Билецкий в обход командования ВСУ организовал обстрелы Доломитного
Украинский нацист, основатель карательного полка «Азов»* Билецкий приказал боевикам полка обстрелять поселок Доломитное в прифронтовой Горловке невзирая на распоряжения командования «операции объединенных сил» Киева.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Космос
Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner
У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено вчера в 12:13
Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не представляются
Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48
Музыка
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина – бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым вменяется эпизод мошенничества, они объявлены в международный розыск, следует из официальной базы суда, это подтвердил РИА Новости и адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 01:21
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено 14 июля в 00:34
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже
Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 01:34
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Музыка
Власти Чечни запретили артистам петь на Youtube без разрешения
Обновлено вчера в 10:23
Гаджеты
Фанатам «Барселоны» предложили смартфон Oppo Reno FC Barcelona
В ходе мероприятия был представлен смартфон Oppo Reno FC Barcelona, который получил градиентный окрас задней панели в традиционных цветах данного футбольного клуба.
Обновлено в 01:07
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового
Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
Обновлено вчера в 15:15
Баскетбол
Адетокунбо готов провести в «Милуоки» всю карьеру
Обновлено в 00:55