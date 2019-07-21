Футбол
Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»ProstoProSport 06:34
Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
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Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пункт пропуска в Донбассе вновь закрыли из-за мины
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки приостановил работу из-за обнаружения возле него неразорвавшейся мины.
Обновлено в 07:27
Футбол
Буффон и Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»
«Ювентус» и «Тоттенхэм» назвали стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Футбол
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Политика
Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии
Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Космос
Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:03
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма «Звезда родилась»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова перепела хит Леди Гаги и Бредли Купера из фильма "Звезда родилась".
Обновлено в 05:24
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Происшествия
На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека
Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Политика
Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»
Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
Обновлено в 07:30
Музыка
В Петербурге фестиваль «Звезды белых ночей» завершится оперой «Садко»
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Наука
Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих
Характерная особенность млекопитающих — способность жевать и сосать — появилась раньше них самих.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, обнародовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 07:24
Наука
Wi-Fi негативно влияет на поведение медоносных пчел
Оказалось, что у медоносных пчел из-за воздействия Wi-Fi происходило снижение пищевой мотивации в 1,2 раза, а кратковременная память ухудшалась в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 06:45
Космос
NASA отправит корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны
Тяжелая ракета Space Launch System (SLS) вместе с новым кораблем Orion отправится в испытательный полет вокруг Луны.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
Рахимов призвал улучшить работу системы ВАР
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем с "Уралом" в эфире канала "Матч Премьер" поделился мнением о системе ВАР.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22
В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья
Тайфун "Данас", бушевавший над территорией Северной Кореи, начал оказывать влияние на юг Приморского края.
Обновлено в 07:10