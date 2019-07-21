Футбол

Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»ProstoProSport 06:34

Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для „Реала“»

Sports.ru05:24

Агент Бэйла: Гарет уйдет, когда это будет отвечать его интересам, а не желаниям Зидана

Советский спорт07:28

Агент Бэйла - о словах Зидана: "Низко так говорить о том, кто столь много сделал для "Реала"

Спорт-Экспресс06:39

«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Матч ТВ06:02

«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Sportbox.RU06:02

Агент Бэйла: "Зидан - позорище!"

Soccer.ru05:50

Агент Бэйла раскритиковал Зидана. Француз надеется, что валлиец скоро уйдет из «Реала»

Sport24.ru05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика

ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду

Обновлено в 05:41
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

Обновлено в 05:36
Происшествия

Пункт пропуска в Донбассе вновь закрыли из-за мины

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки приостановил работу из-за обнаружения возле него неразорвавшейся мины.
Обновлено в 07:27
Футбол

Буффон и Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»

«Ювентус» и «Тоттенхэм» назвали стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Обновлено в 06:46
Футбол

Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Обновлено в 05:53
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с такси в центре Саратова

Обновлено в 07:19
Политика

Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии

Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Космос

Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:03
Политика

Появились первые данные экзит-поллов на выборах в Верховную Раду

Обновлено в 07:34
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма «Звезда родилась»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова перепела хит Леди Гаги и Бредли Купера из фильма "Звезда родилась".
Обновлено в 05:24
Спорт

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Обновлено в 07:21
Происшествия

На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека

Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Политика

Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе

Обновлено в 07:30
Музыка

В Петербурге фестиваль «Звезды белых ночей» завершится оперой «Садко»

Обновлено вчера в 20:30
Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Наука

Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих

Характерная особенность млекопитающих — способность жевать и сосать — появилась раньше них самих.
Обновлено вчера в 07:26
Политика

Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера

Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, обнародовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 07:24
Наука

Wi-Fi негативно влияет на поведение медоносных пчел

Оказалось, что у медоносных пчел из-за воздействия Wi-Fi происходило снижение пищевой мотивации в 1,2 раза, а кратковременная память ухудшалась в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 06:45
Космос

NASA отправит корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны

Тяжелая ракета Space Launch System (SLS) вместе с новым кораблем Orion отправится в испытательный полет вокруг Луны.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Рахимов призвал улучшить работу системы ВАР

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем с "Уралом" в эфире канала "Матч Премьер" поделился мнением о системе ВАР.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22

В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Общество

Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии

Обновлено в 05:21
Происшествия

Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья

Тайфун "Данас", бушевавший над территорией Северной Кореи, начал оказывать влияние на юг Приморского края.
Обновлено в 07:10
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное