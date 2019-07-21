Футбол

Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» ЗиданаRT на русском 08:03

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
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«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Sportbox.RU06:02

Агент Бэйла: Гарет уйдет, когда это будет отвечать его интересам, а не желаниям Зидана

Советский спорт07:28

Агент Бэйла - о словах Зидана: "Низко так говорить о том, кто столь много сделал для "Реала"

Спорт-Экспресс06:39

«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока

Матч ТВ06:02

Агент Бэйла раскритиковал Зидана. Француз надеется, что валлиец скоро уйдет из «Реала»

Sport24.ru05:29

Агент Бэйла: "Зидан - позорище!"

Soccer.ru05:50

Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для „Реала“»

Sports.ru05:24
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

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Политика

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ

Обновлено в 09:33
Происшествия

Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Футбол

«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Саратове шесть человек пострадали в результате ДТП с такси

Обновлено в 08:33
Происшествия

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Кино

Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено 19 июля в 18:57
Политика

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Единоборства

Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком

Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:33
Политика

В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет

Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия

На Украине осквернили памятник генералу Ватутину

Обновлено в 09:07
Экономика

Амстердаму надоели чужие данные

В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Стоимость Nokia 9 PureView снизилась до €500

Выпуск смартфона Nokia 9 PureView с пятью модулями основной камеры состоялся в начале 2019 года по цене €700.
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский рассказал об одном из первых законопроектов новой Рады

Ранее — во время своей инаугурационной речи — Зеленский призывал депутатов ВРУ нынешнего созыва принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Иран задержал британский танкер с россиянами на борту

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено 19 июля в 16:21
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На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
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Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
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Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах

Обновлено 19 июля в 02:43
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Украинская оппозиция предупредила об угрозе срыва выборов в Донбассе

«Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей», – заявили в партии.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

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Политика

Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах

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Футбол

Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50

Напомним, новичок мадридской команды до сих пор не определился с игровым номером, под которым будет играть в новом сезоне.
Обновлено вчера в 21:50
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Букер заявил, что Трамп хуже расиста

Высказывание американского президента Дональда Трампа в адрес женщин-демократов хуже расистских, заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.
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Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели

Обновлено вчера в 21:42
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Обновлено 19 июля в 14:09
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Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
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Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»

Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
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Обнаружен труп пропавшего екатеринбуржского бизнесмена

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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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