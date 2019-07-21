Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» ЗиданаRT на русском 08:03
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
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Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Происшествия
Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Спорт
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ
Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Кино
Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено 19 июля в 18:57
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Единоборства
Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком
Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:33
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Экономика
Амстердаму надоели чужие данные
В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Стоимость Nokia 9 PureView снизилась до €500
Выпуск смартфона Nokia 9 PureView с пятью модулями основной камеры состоялся в начале 2019 года по цене €700.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский рассказал об одном из первых законопроектов новой Рады
Ранее — во время своей инаугурационной речи — Зеленский призывал депутатов ВРУ нынешнего созыва принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Иран задержал британский танкер с россиянами на борту
Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено 19 июля в 16:21
Политика
На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
Обновлено в 10:37
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Транспорт
Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
Обновлено 19 июля в 02:43
Политика
Украинская оппозиция предупредила об угрозе срыва выборов в Донбассе
«Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей», – заявили в партии.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Политика
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Обновлено в 08:47
Футбол
Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50
Напомним, новичок мадридской команды до сих пор не определился с игровым номером, под которым будет играть в новом сезоне.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Букер заявил, что Трамп хуже расиста
Высказывание американского президента Дональда Трампа в адрес женщин-демократов хуже расистских, заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.
Обновлено в 10:40
Космос
Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено 19 июля в 14:09
Политика
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Обнаружен труп пропавшего екатеринбуржского бизнесмена
На Среднем Урале сегодня ночью нашли тело уральского бизнесмена Евгения Байдина, которого разыскивали практически два месяца.
Обновлено в 06:54