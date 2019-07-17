Футбол
Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» отпустил игрока бесплатноЧемпионат 02:24
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, хочет, чтобы его клиент покинул клуб бесплатно, утверждает AS. По данным источника, «Королевский клуб» может согласиться на эти условия, чтобы сэкономить на зарплате игрока.
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