Футбол
Агент Бэйла: «Летом Гарет не уйдёт из „Реала“»Евро-футбол.ру вчера в 12:30
В нынешнем сезоне Бэйл забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач в 33 играх за "Реал". Его контракт с "королевским" клубом рассчитан до лета 2022-го года.
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Агент Бэйла: «Фанаты „Реала“ должны целовать Гарету ноги. Спустя годы они будут вспоминать его голы»
Бомбардир.рувчера в 16:15
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Кожаные браслеты с функцией карты "Тройка" начали продавать в метро Москвы, всего в продажу поступили 2,4 тысячи браслетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
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Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по доктрине Монро звучит нелогично, поскольку она предполагает невмешательство США в европейские дела.
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Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
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Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.
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