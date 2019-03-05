Агент Бэйла: «Летом Гарет не уйдёт из „Реала“»Евро-футбол.ру вчера в 12:30

В нынешнем сезоне Бэйл забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач в 33 играх за "Реал". Его контракт с "королевским" клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Спорт день за днем

Агент Бэйла: «Летом Гарет не уйдёт из „Реала“»

Политика Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты Ранее сообщалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в текущем месяце.

Экономика Суд разрешил освободить Карлоса Гона под залог Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон может быть выпущен под залог.

Экономика OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».

Политика В Госдепе назвали условие переговоров с Россией по ДРСМД Приостановка Россией выполнения ДРСМД Накануне Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или не прекратят его действие.

Экономика В России предложили установить минимальную цену на пиво По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей.

Наука В ожирении неожиданно нашли пользу Участников эксперимента разделили на пять групп в зависимости от уровня ожирения.

Политика Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не примет участия в выборах президента страны в 2020 году — выставлять свою кандидатуру она не намерена.

Здоровье Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.

Политика Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией, соответствующие уведомления он направил в конгресс.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать цветы к 8 марта Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.

Общество В Московском метро начали продавать кожаные браслеты «Тройка» Кожаные браслеты с функцией карты "Тройка" начали продавать в метро Москвы, всего в продажу поступили 2,4 тысячи браслетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Политика Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.

Политика Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.

Политика Захарова указала на нелогичность заявления Болтона по доктрине Монро Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по доктрине Монро звучит нелогично, поскольку она предполагает невмешательство США в европейские дела.

Происшествия В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.

Армия и оружие Бывший полковник СБУ рассказал об «оружии возмездия» против России Бывший полковник СБУ Олег Стариков в эфире канала NewsOne заявил о том, что Украине необходимо создать оружие возмездия для сдерживания России после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был приостановлен.

Общество РАН лишится части новосибирского Академгородка Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.

Экономика У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.

Армия и оружие Медведев: Люксембургским огородам российские ракеты не грозят Председатель правительства отметил, что российские гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, потому, по его словам, «люксембургским огородам ничего не грозит».

Общество Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.

Технологии Эксперты нашли риски утечки данных у 79% сайтов По итогам 2018 года у 79% веб-приложений были выявлены уязвимости, которые могут приводить к утечке данных пользователей, говорится в ежегодном исследовании компании Positive Technologies (специализируется на кибербезопасности).

Общество Названы регионы — лидеры в России по потреблению вина Среди всех регионов России больше всего вина в январе 2019 выпили в Ненецком автономном округе (0,65 л на душу населения).