Футбол

Агент: Бэйл предан «Реалу» на 100%Чемпионат 14:56

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что мысли его клиента связаны только с мадридским клубом.
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Агент Бэйла уверен, что игрок останется в «Реале»

Спорт-Экспресс17:47

Агент: «Бэйл полностью верен „Реалу“»

Матч ТВ15:51

Агент о желании Бэйла завершить карьеру в «Реале»: «Ничего не изменилось»

Sports.ru16:48

Агент: Бэйл на 100% предан «Реалу»

Советский спорт14:37

Агент: Бэйл предан «Реалу» на 100%

Чемпионат14:56

Агент: «Бэйл полностью верен „Реалу“»

Sportbox.RU15:51

Зидан сомневается, что Бэйл сосредоточен на игре за «Реал»

RT на русском04:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:23
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Хоккей

Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»

В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

На Украине из-за повреждения трансформатора произошёл пожар на Ровенской атомной электростанции (АЭС) .
Обновлено в 18:26
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Политика

В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие

Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Армия и оружие

Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом

«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Происшествия

При столкновении грузовика и автобуса под Орлом пострадали 11 человек

Обновлено в 20:48
Политика

Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Вьетнам отказывается от Су-35 ради возможной покупки Су-57Е

Обновлено в 03:34
Культура

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Политика

Путин призвал Украину вернуть паспорт Саакашвили

Президент России Владимир Путин заступился за бывшего президента Грузии и бывшего главу администрации Одесской области Украины Михаила Саакашвили, заявив, что по его мнению украинские власти нарушили его права, отняв ранее выданное гражданство страны.
Обновлено в 09:19
Общество

Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Происшествия

В московском кафе произошла перестрелка

Конфликт между посетителями кафе произошел на востоке Москвы: один человек ранен, предположительно, из травматического оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 16:49
Общество

Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах

Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Экономика

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Барановская рассказала о насмешках со стороны подруг юности

Обновлено в 10:58
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено вчера в 03:36
Политика

Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.
Обновлено в 18:02
Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя про Колыму

Обновлено в 06:26
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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