Футбол
Агент: Бэйл предан «Реалу» на 100%Чемпионат 14:56
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что мысли его клиента связаны только с мадридским клубом.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Футбол
Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“»
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.
Обновлено в 16:29
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Футбол
Дизайн формы «Барселоны» может кардинально измениться
Обновлено в 16:34
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны.
Обновлено в 16:01
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Источник: Россия отправила в Китай новые ракеты к С-400 взамен поврежденных в 2017 году
Россия отправила в Китай несколько десятков новых ракет к системам С-400 "Триумф" вместо боеприпасов, поврежденных в 2017 году на попавшем в шторм корабле.
Обновлено в 18:09
Происшествия
СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Здоровье
Москвичей призвали отметить майские праздники без алкоголя
Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн предложил столичным жителям заменить отдых с распитием алкоголя культурной программой.
Обновлено в 08:21
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине
В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»
В последнем матче 26-го тура тура сегодня играют "Спартак" и "Рубин". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 11:49
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин вручил золотые медали «Герой Труда» в Кремле
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручает в Кремлевском дворце золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».
Обновлено в 08:31
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Финансы
Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделя
В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Политика
Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку
Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Политика
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41