Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»Soccer.ru 10:52

Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб. Бэйл не уйдет в аренду, этого не случится.

Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»

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