Футбол

Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»Soccer.ru 10:52

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Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб. Бэйл не уйдет в аренду, этого не случится.
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Агент Бэйла: «Гарет не уйдет в аренду»

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Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»

Soccer.ru10:52
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