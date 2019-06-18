Футбол
Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»Soccer.ru 10:52
Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб. Бэйл не уйдет в аренду, этого не случится.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
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