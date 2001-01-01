Футбол
Агент: Бэйл на 100% предан «Реалу»Советский спорт вчера в 14:37
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы форварда Реала Гарета Бэйла, сообщил, что футболист предан мадридскому клубу. Я не знаю, сфокусирован ли он на выступлениях за Реал, спросите у него. Гарет на 100% предан Реалу, - цитирует Барнетта Sky Sports.
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