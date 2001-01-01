Футбол
Агент: Бэйл на 100% предан «Реалу»Советский спорт 14:37
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы форварда Реала Гарета Бэйла, сообщил, что футболист предан мадридскому клубу. Я не знаю, сфокусирован ли он на выступлениях за Реал, спросите у него. Гарет на 100% предан Реалу, - цитирует Барнетта Sky Sports.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено в 16:05
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Названа дата старта продаж беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro
Для предварительного заказа Beats Powerbeats Pro должны стать доступны 3 мая. На рынок наушники выйдут 10 мая.
Обновлено в 16:35
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Здоровье
Москвичей призвали отметить майские праздники без алкоголя
Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн предложил столичным жителям заменить отдых с распитием алкоголя культурной программой.
Обновлено в 08:21
Общество
Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах
Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Футбол
Тихонов: «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что клуб лишь частично погасил перед ним задолженность по зарплате, и добавил, что не имеет контакта с руководством команды.
Обновлено в 09:42
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Политика
WP насчитала более 10 тыс. ложных заявлений Дональда Трампа
За 828 дней президент США Дональд Трамп сделал 10111 ложных или вводящих в заблуждение утверждений, сообщает The Washington Post (WP), которая ведет подсчет с начала вступления господина Трампа в должность.
Обновлено в 19:48
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Авто
В России прекращены продажи Audi TT и Audi R8
Audi TT можно было приобрести в России минимум за 2,7 млн рублей только в виде купе и только с 2,0-литровым бензиновым мотором на 230 л.с. Что касается суперкара Audi R8, то за 610-сильный автомобиль с 5,2-литровым V10 просили минимум 11,2 млн рублей.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену
Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
Обновлено в 18:34
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено в 04:47
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24