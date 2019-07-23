Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»Soccer.ru 06:29
Если последует вариант, который нас устроит, тогда что-то может измениться, и он уйдет через день или неделю. Либо он может остаться игроком "Реала" на три года - до окончания срока действия контракта. На днях наставник "сливочных" Зинедин Зидан заявил, что клуб ищет для Бэйла новую команду.
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