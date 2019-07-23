Футбол

Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»Soccer.ru 06:29

Если последует вариант, который нас устроит, тогда что-то может измениться, и он уйдет через день или неделю. Либо он может остаться игроком "Реала" на три года - до окончания срока действия контракта. На днях наставник "сливочных" Зинедин Зидан заявил, что клуб ищет для Бэйла новую команду.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Агент Бэйла: «Гарет — игрок „Реала“, он здесь счастлив. Конец»

Матч ТВ06:46

Агент Бэйла о ситуации в «Реале»: «Это настоящее безумие»

ProstoProSport07:08

Агент Бэйла: Гарет — футболист «Реала», он счастлив. Конец

Чемпионат06:49

Агент Бэйла: «Гарет — футболист „Реала“. И точка на этом»

Sport24.ru07:11

Агент Бэйла: «Гарет — игрок „Реала“, он здесь счастлив. Конец»

Sportbox.RU06:46

Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»

Soccer.ru06:29

Агент Бэйла: «Гарет – игрок „Реала“, он счастлив. Конец»

Sports.ru06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана

По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси

Обновлено в 11:38
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Обновлено в 10:59
Политика

МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время

Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия

Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд продлил арест Абызова на три месяца

Обновлено в 13:52
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено в 11:50
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере

Обновлено в 08:26
Космос

Робот Федор попросил Рогозина переименовать его

Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Политика

МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
Обновлено в 13:39
Культура

Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Здоровье

Пропуск завтрака опасен для здоровья, сообщили ученые

Обновлено в 13:58
Наука

Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей

Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26
Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Спорт

Ефимова сказала, какие у нее отношения с соперницей Кинг

Обновлено в 10:57
Наука

Корабль времен Колумба обнаружен на дне Балтийского моря

Исследователи не исключают, что нашли самый древний корабль, потерпевший крушение в Балтийском море.
Обновлено в 12:09
Футбол

Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ

Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову

Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Политика

Борис Джонсон станет премьером Великобритании

Обновлено в 07:17
Происшествия

В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии

Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:34
Политика

СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях

Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 14:26
Политика

Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам

В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное