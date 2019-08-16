Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»Sport24.ru 04:58
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Сумма возможной сделки может составить около € 6 млн. Аит-Беннассер является воспитанником «Нанси».Чемпионатвчера в 16:00
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