Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»Sport24.ru 04:58
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца».
Обновлено в 11:01
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Технологии
В сети криптовалюты Dash обнаружили уязвимость. Проблема уже решена
В блокчейне криптовалюты Dash была обнаружена неисправность, которая могла быть вызвана стресс-тестированием системы или хакерской атакой.
Обновлено в 09:24
Теннис
Рублёв сенсационно обыграл Федерера на «Мастерсе» в Цинциннати
Обновлено в 00:22
Наука
Аутизм будут диагностировать по простой визуализации мозга
Чем раньше поставлен диагноз, тем проще будет жить ребенку и его родителям.
Обновлено в 06:52
Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Культура
Жириновский выступил против пропаганды алкоголя в советских песнях
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал знаменитую песню «Пора в путь-дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход» 1946 года.
Обновлено в 07:43
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Игры
В Need for Speed Heat не будет лутбоксов
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Здоровье
В РФ вырос возраст вступления в брак
Обновлено в 07:59
Происшествия
На Курском направлении произошел сбой в движении электричек
«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева представила новую произвольную программу
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева на предсезонном сборе в Тарту (Эстония) представила свою новую произвольную программу на сезон 2019/20.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00