Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»Sport24.ru 04:58
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 прилетели в Симферополь
В аэропорту Симферополя приземлился самолет с первой группой пассажиров самолета, совершившего сегодня аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом
Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщило СУ СК по региону.
Обновлено в 08:00
Политика
В Госдуме отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Ранее в Совфеде отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма.
Обновлено в 05:17
Недвижимость
Спрос на московские новостройки обвалился
По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, спад в годовом выражении связан с эффектом высокой базы — слишком больших показателей продаж прошлого года.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Театры
Сергей Пускепалис стал новым худруком Театра им. Волкова в Ярославле
Новым художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова назначен актер и режиссер, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Есть вероятность, что в скором времени Наташа Королева с супругом станут бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 09:33
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Авто
Бюджетные модели Datsun получат вариатор
Чтобы реанимировать продажи, японский автогигант намерен дополнить линейку трансмиссий вариатором X-Tronic от Nissan Juke.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Власти отказались продать Гренландию Трампу
Обновлено в 09:32
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Алена Шишкова проигнорировала день рождения Тимати
Поклонники Тимати, которые следят за его личной жизнью, предположили, что Шишкова проигнорировала праздничное мероприятие по причине того, что не хотела раздражать нынешнюю беременную девушку Тимати – Анастасию Решетову, которая уже в сентябре подарит ему второго наследника.
Обновлено в 09:36
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией технологий напомнила о захвате американскими властями российской дипсобственности.
Обновлено в 08:48
Политика
Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на двусторонней встрече обсудят международную проблематику, обеспечение безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге
Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 05:37
Экономика
В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Общество
Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»
В феврале суд принял решение назначить новую комплексную (финансово-экономическую, искусствоведческую и оценочную) экспертизу по делу «Седьмой студии», в апреле слушания по делу были прерваны на время ее подготовки.
Обновлено в 03:48
Авто
Infiniti анонсировала новую глобальную модель
В линейке Infiniti появится новая модель. Кроссовер с нисходящей линией крыши в стиле FX первого поколения получит имя QX55.
Обновлено в 08:35
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду
Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Макгрегору грозит штраф за нападение на пожилого мужчину
Обновлено в 05:23