Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»
Sports.ru
12:18

Агент форварда «Спартака» Луиса Адриано Жилмар Велоз заявил о желании игрока вернуться в Бразилию. «Интернасьонал» ищет отличных футболистов, а Луис Адриано всегда выражал желание вернуться.
Sports.ru12:18

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Трансферы. Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в Бразилию

Чемпионат15:45

Агент Адриану: «Луиз всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

Спорт-Экспресс12:48

Игрок «Спартака» может вернуться в Бразилию

Газета.Ru11:31

СМИ: «Интернасьонал» планирует приобрести у «Спартака» Луиса Адриано

Матч ТВ11:21

СМИ: «Интернасьонал» планирует приобрести у «Спартака» Луиса Адриано

Sportbox.RU11:21

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Sports.ru12:18

Агент: «Луис Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

Sport24.ru11:09
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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