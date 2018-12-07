Футбол
Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»
Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»Sports.ru12:18
Агент форварда «Спартака» Луиса Адриано Жилмар Велоз заявил о желании игрока вернуться в Бразилию. «Интернасьонал» ищет отличных футболистов, а Луис Адриано всегда выражал желание вернуться.
Sports.ru12:18
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Футбол
«Ювентус» повторил достижение «ПСЖ»
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В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 17:09
Футбол
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Обновлено в 16:40
Футбол
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Футбол
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Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено в 17:04
Футбол
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Футбол
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Обновлено в 14:06
Футбол
«Ювентус», «Интер» и «Фулхэм» хотят заполучить Дармиана
Арендовать итальянца хочет выходец из Чемпионшипа «Фулхэм». При этом лондонцы хотят иметь право выкупа футболиста.
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Футбол
Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой
Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:43
Футбол
Мбаппе: «Рядом с Зиданом почувствовал себя маленьким человеком»
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о встрече с экс-тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Обновлено в 16:23
Футбол
Компани: «Именно такой тренер как Сарри и был нужен Азару»
Не припомню, чтобы у Эдера было много подобного в карьере. Определенно, именно такой тренер и был ему нужен.
Обновлено в 14:22
Футбол
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Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено в 15:29