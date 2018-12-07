Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»
Sports.ru
12:18

Агент форварда «Спартака» Луиса Адриано Жилмар Велоз заявил о желании игрока вернуться в Бразилию. «Интернасьонал» ищет отличных футболистов, а Луис Адриано всегда выражал желание вернуться.
Sports.ru12:18

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Агент: «Луис Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

Матч ТВ22:06

Агент: «Луис Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

Sportbox.RU22:06

Трансферы. Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в Бразилию

Чемпионат15:45

Агент Адриану: «Луиз всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

Спорт-Экспресс12:48

Игрок «Спартака» может вернуться в Бразилию

Газета.Ru11:31

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Sports.ru12:18

Агент: «Луис Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

Sport24.ru11:09
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Футбол

«Ювентус» повторил достижение «ПСЖ»

Хозяева победили во встрече со счетом 1:0. Туринцы одержали 14-ю победу в 15 матчах Серии А. «Ювентус» повторил достижение «ПСЖ» в топ-5 европейских лигах по набранным очкам после 15 туров (43 очка).
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Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
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«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

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Обновлено в 17:09
Футбол

Молодежный состав «Анжи» уступил «Спартаку», ведя в большинстве

Махачкалинский «Анжи» в рамках 17 тура молодёжного первенства России по футболу у себя дома со счётом 2:3 уступил московскому «Спартаку».
Обновлено в 16:40
Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
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«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
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«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено в 17:04
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Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено в 15:01
Футбол

Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено в 14:06
Футбол

«Ювентус», «Интер» и «Фулхэм» хотят заполучить Дармиана

Арендовать итальянца хочет выходец из Чемпионшипа «Фулхэм». При этом лондонцы хотят иметь право выкупа футболиста.
Обновлено в 22:22
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
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Мбаппе: «Рядом с Зиданом почувствовал себя маленьким человеком»

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о встрече с экс-тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Обновлено в 16:23
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Не припомню, чтобы у Эдера было много подобного в карьере. Определенно, именно такой тренер и был ему нужен.
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ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро

Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено в 15:29
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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