Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьерыSport24.ru вчера в 15:39

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры. 32-летний форвард, который является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ (75 голов), сообщил о своем решении повесить бутсы на гвоздь в инстаграме.

Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

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