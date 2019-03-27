Футбол

Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьерыSport24.ru вчера в 15:39

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры. 32-летний форвард, который является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ (75 голов), сообщил о своем решении повесить бутсы на гвоздь в инстаграме.
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Лучший бомбардир «Астон Виллы» завершил карьеру

Матч ТВвчера в 19:01

Агбонлахор объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года

Чемпионатвчера в 16:23

Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года

Спорт-Экспрессвчера в 16:02

Бывший игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры

Soccer.ruвчера в 16:05

Агбонлахор в 32 года завершил карьеру

Евро-футбол.рувчера в 15:50

Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

Sport24.ruвчера в 15:39

Легенда «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру. Сказал, что не смог представить себя в другом клубе

Sports.ruвчера в 17:25
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