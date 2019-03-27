Футбол
Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьерыSport24.ru вчера в 15:39
Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры. 32-летний форвард, который является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ (75 голов), сообщил о своем решении повесить бутсы на гвоздь в инстаграме.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision
Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия предпочла бы победу бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флеймз».
Обновлено в 01:12
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Ford сворачивает бизнес в России
Американская компания Ford сворачивает бизнес в России. Руководство автогиганта считает его нерентабельным.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Жилой дом усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован
Mossovetinfo.ru – Жилой дом городской усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Суд не согласился отпустить Абызова под залог в миллиард рублей
Адвокат экс-министра Сергей Дрозда предложил отпустить Абызова под залог в размере одного миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»
Характеристики оружия позволяют поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до полутора километров, указывает разработчик.
Обновлено в 01:12
Культура
Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз
Число приемных семей в Москве с 2010 года по 2018 год выросло с 358 до почти 2,7 тыс. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:18
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы
Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Кино
Фильм «Асса» повторно вышел в прокат после реставрации
С 28 марта в российский кинопрокат выходит отреставрированный фильм режиссера Сергея Соловьева «Асса», сообщает киноконцерн «Мосфильм».
Обновлено вчера в 18:15
Хоккей
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года
Обновлено в 00:34
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 02:13
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
Почему политика Федрезерва может угрожать экономике США
С начала 2019 года Федеральная резервная система (ФРС) США — аналог центробанка — резко поменяла свою политику и всерьёз насторожила мировых инвесторов.
Обновлено вчера в 10:51