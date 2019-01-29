Политика

Афонские монахи отказались ехать на интронизацию ЕпифанияNewInform 09:35

Подавляющее большинство монастырей горы Афон отказались присутствовать на церемонии интронизации главы новой церкви Украины Епифания. Об этом сообщает греческий портал Romfea. Уточняется, что только семь из 20 монастырей положительно отнеслись к идее приехать в Киев 3 февраля.
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СМИ: большинство афонских монахов отказались ехать на интронизацию Епифания

РИА Новости03:18

Что случилось этой ночью: вторник, 29 января

Интерфаксвчера в 23:41

Монахи Афона отказались участвовать в интронизации главы новой церкви Украины

РЕН ТВвчера в 15:57

Афонские монахи отказались участвовать в интронизации предстоятеля новой церкви Украины

Московский Комсомолецвчера в 17:37

Монахи Афона отказались от участия в интронизации Епифания

News.ruвчера в 16:22

СМИ: монахи Афона отказались участвовать в интронизации главы новой церкви Украины

ТАССвчера в 18:06

Монахи Афона отказались участвовать в интронизации раскольника Епифания

Rusvesna.suвчера в 15:31
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Название горы и полуострова в Греческой Македонии на севере Восточной Греции. В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы».
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