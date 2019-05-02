Экономика

Афипский НПЗ перешел во владение группы «Сафмар» ГуцериеваТАСС вчера в 09:27

Афипский НПЗ, ранее находившийся под управлением ГК New Stream, перешел в 100%-ное владение ГК "Сафмар" Михаила Гуцериева, следует из базы данных "Спарк".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Афипский НПЗ перешел во владение группы «Сафмар» Гуцериева

ТАССвчера в 09:27

«САФМАР» стал владельцем Афипского НПЗ

Finam.Ruвчера в 10:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:35, Ашберн
Футбол

Экс-защитника «Зенита» дисквалифицировали за оскорбление судьи

Центральный защитник французского "Бордо" Вукашин Йованович был дисквалифицирован на два матча Лиги 1 за оскорбление помощника судьи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:17
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Обновлено вчера в 09:09
Армия и оружие

СМИ рассказали о планах реконструкции военных аэродромов в Арктике

На заседании коллегии министерства обороны было объявлено о плане ремонта и реконструкции 106 аэродромов. Программа рассчитана до 2028 года.
Обновлено в 03:09
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено вчера в 14:06
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Обновлено в 01:36
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Родственница Алсу озвучила причину травли Микеллы

В семье Алсу, наконец, прервали молчание по факту травли дочери певицы, Микеллы.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

В интервью «Голосу Америки», опубликованном 1 мая, президент Грузии заявила, что не готова одобрить размещение на территории страны военной базы США.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

Обновлено вчера в 14:09
Политика

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Культура

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В Улан-Удэ загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Наука

Из чего состоит собачий корм

Широкий ассортимент современного собачьего корма позволяет собаке иметь сбалансированный рацион.
Обновлено 29 апреля в 20:01
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Обновлено вчера в 03:17
Футбол

Азар может стать игроком «Реала» уже 12 мая

«Реал» согласовал трансфер полузащитника "Челси" Эдена Азара.
Обновлено в 02:04
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

Пара остановилась в одном из домов отдыха живописной Алушты, где предусмотрены исключительно диетическое питание и процедуры по коррекции веса.
Обновлено вчера в 12:00
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Хоккей

Прохоркин: хоккейные термины по-английски выучил благодаря Торчетти

Российский хоккеист Николай Прохоркин, договорившийся об однолетнем контракте с "Лос-Анджелес Кингз", рассказал РИА Новости, что хоккейную терминологию на английском языке он выучил благодаря общению с американским тренером Джоном Торчетти.
Обновлено в 01:20
Политика

Суд Великобритании перенес слушания по делу Ассанжа

Следующие слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса

Обновлено вчера в 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Афипский
Посёлок городского типа в России
Посёлок городского типа в Северском районе Краснодарского края России. Административный центр Афипского городского поселения. Численность населения - 22 720 жителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
РуссНефть
Российская компания
Российская нефтяная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть». Штаб-квартира - в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное