Происшествия
Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва
Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрываРоссийская газета03:33
Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета03:33
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