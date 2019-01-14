Происшествия

Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва
Российская газета
03:33

Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
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