Происшествия

Аэропорт в штате Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29КРоссийская газета 10:43

В субботу, 8 июня при взлете истребителя МиГ-29К с аэродрома в штате Гоа от самолета отделились топливные баки, сообщает пресс-служба индийских ВМС. При падении на землю баки взорвались, начался пожар. Из-за этого международный аэропорт Даболим на несколько часов приостановил свою работу.
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Аэропорт Гоа закрыли после падения топливного бака взлетавшего МиГ-29

РБК07:57

У индийского МиГ-29 при взлете отсоединился топливный бак

Интерфакс06:17

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РИА Новости07:51

Аэропорт Гоа закрыли из-за отвалившегося у истребителя МиГ-29К топливного бака

Lenta.ru06:34

Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Газета.Ru06:31

Аэропорт штата Гоа пришлось закрыть из-за пожара на полосе

Комсомольская правда06:19

Аэропорт в Гоа возобновил работу после пожара

ТАСС07:14
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