Происшествия
Аэропорт в штате Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29КРоссийская газета 10:43
В субботу, 8 июня при взлете истребителя МиГ-29К с аэродрома в штате Гоа от самолета отделились топливные баки, сообщает пресс-служба индийских ВМС. При падении на землю баки взорвались, начался пожар. Из-за этого международный аэропорт Даболим на несколько часов приостановил свою работу.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
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Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
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Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
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В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
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Полиция Молдавии усилила охрану госучреждений и диппредставительств
Полиция Молдавии объявила в субботу об усилении охраны госучреждений и дипломатических представительств, а также призвала граждан не поддаваться на провокации на фоне обострения внутриполитического кризиса в стране.
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Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
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Ученые назвали напиток, полезный для сердца
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После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
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Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
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В Склифе сообщили о состоянии Алибасова
Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
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Происшествия
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