Аэропорт в Триполи закрыт из-за сообщений о возможном авиаудареРоссийская газета вчера в 20:30

Международный аэропорт Митига в Триполи был закрыт после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом администрация воздушной гавани сообщила в воскресенье в Facebook.

Аэропорт в Триполи закрыт из-за сообщений о возможном авиаударе

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