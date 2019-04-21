Армия и оружие

Аэропорт в Триполи закрыт из-за сообщений о возможном авиаудареРоссийская газета вчера в 20:30

Международный аэропорт Митига в Триполи был закрыт после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом администрация воздушной гавани сообщила в воскресенье в Facebook.
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Закрыт международный аэропорт в Триполи

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