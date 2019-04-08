Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации ХафтараТАСС 16:41

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответствующую запись в понедельник разместила администрация аэропорта в Facebook.

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

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