Армия и оружие

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации ХафтараТАСС 16:41

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответствующую запись в понедельник разместила администрация аэропорта в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Армия Хафтара назвала целью ударов по аэропорту Триполи военные самолеты

Коммерсантъ15:26

Аэропорт в Триполи возобновил работу после авиаударов

Известия18:36

Аэропорт в Ливии частично возобновил работу

Эхо Москвы18:04

Опубликовано видео воздушной атаки на аэропорт Триполи войсками Хафтара

РИА Новости15:30

Аэропорт Триполи возобновил работу после атаки ЛНА

Комсомольская правда20:26

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Газета.Ru15:36

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

ТАСС16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 20:46, Ашберн
Общество

В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви

Обновлено в 01:11
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» пройзошел сбой, его пользователи в течение некоторого времени не могли войти в приложение для смартфонов и не могли пользоваться системой с ПК.
Обновлено в 06:10
Наука

Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента).
Обновлено в 03:32
Наука

Лекарство от проказы борется с раковыми клетками

Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
Обновлено в 00:44
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Транспорт

Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных

В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Политика

На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

В сеть «слили» характеристики новых Honor 20 и Honor 20 Pro от Huawei

Huawei в скором времени представит две свои новинки Honor 20 и Honor 20 Pro. В сеть «слили» их характеристики.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море

Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено в 05:11
Общество

Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля

Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Обнаженная Лобода взволновала подписчиков

Обновлено в 11:30
Политика

Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Баскетбол

«Химки» обыграли «Зелену-Гуру» и продлили серию побед до пяти матчей

Обновлено в 15:10
Культура

НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи

Российский канал НТВ и израильский Keshet запускают совместное шоу талантов Drive Master, сообщили компании.
Обновлено в 16:10
Общество

ОНФ предложил разработать норму учебной нагрузки на школьников

Общероссийский народный фронт хочет разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.
Обновлено в 08:26
Экономика

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Политика

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре

Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.
Обновлено в 19:05
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:32
Общество

«Вернитесь к работе»: китайским дворникам раздали браслеты с GPS

Как сообщает Verge, в Нанкине дворников обязали носить на запястье браслет с GPS-навигацией, который отслеживал их перемещения во время смены.
Обновлено в 07:38
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное