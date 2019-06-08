Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29КРИА Новости 06:01

Международный аэропорт Даболим, расположенный в индийском штате Гоа, на несколько часов приостановил прием и отправку рейсов после инцидента с истребителем МиГ-29К, сообщает пресс-служба военно-морских сил республики.
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Аэропорт Гоа закрыли после падения топливного бака взлетавшего МиГ-29

РБК07:57

Аэропорт в Гоа возобновил работу после пожара

ТАСС07:14

У индийского МиГ-29 при взлете отсоединился топливный бак

Интерфакс06:17

Аэропорт Гоа закрыли из-за отвалившегося у истребителя МиГ-29К топливного бака

Lenta.ru06:34

Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Газета.Ru06:31

Аэропорт на Гоа возобновил работу после инцидента с МиГ-29К

РИА Новости07:51

В аэропорту Гоа произошел пожар из-за инцидента с МиГ-29К

РЕН ТВ05:49
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Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Футбол

Тренера сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч с Косово

Главного тренера сборной Черногории по футболу Любиша Тумбаковича уволили после того, как он отказался выйти на игру против команды Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Спорт

Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Муратов и Венедиктов решили поручиться за журналиста Голунова

Обновлено в 08:03
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Общество

Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Обновлено в 02:46
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Неизвестные ограбили дом депутата Рады

Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
Обновлено в 08:35
Футбол

Михайлович продлил контракт с «Болоньей»

Пресс-служба "Болоньи" сообщает, что главный тренер команды Синиша Михайлович продлил контракт с клубом, как это и ожидалось ранее.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа

Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Футбол

Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030

Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Футбол

Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон хочет продолжить карьеру на родине, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном

Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Политика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Политика

Аксенов допустил досрочный запуск поездов по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), допустил досрочный запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Обновлено в 06:35
Игры

Xbox объявила большую распродажу в честь E3 2019

Обновлено в 05:52
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

Полиция предъявила журналисту "Медузы" Ивану Голунову официальное обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.
Обновлено в 05:54
Общество

МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве

Обновлено в 09:49
Политика

Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал «Северный поток-2»

Глава крупнейшего в Германии химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку российско-немецкого проекта "Северный поток - 2".
Обновлено в 03:59
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
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