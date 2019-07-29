Транспорт
Аэропорт для лоукостеров планируют построить в КлинуNews.ru 02:37
Минобороны РФ предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний на территории военного аэродрома Клин-5. Как пишет РБК, военный аэродром располагается в 65 км от МКАД по Ленинградскому шоссе.
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Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5. Об этом РБК сообщил источник, близкий к инициаторам проекта, и подтвердил источник в администрации Клина.РБК01:00
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