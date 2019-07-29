Транспорт

Аэропорт для лоукостеров планируют построить в КлинуNews.ru 02:37

Минобороны РФ предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний на территории военного аэродрома Клин-5. Как пишет РБК, военный аэродром располагается в 65 км от МКАД по Ленинградскому шоссе.
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Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5. Об этом РБК сообщил источник, близкий к инициаторам проекта, и подтвердил источник в администрации Клина.
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Известия01:44

Минобороны предложило построить аэропорт для лоукостеров в подмосковном Клину

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