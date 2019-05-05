Аэропорт Стригино принял около 20 рейсов из-за ЧП в ШереметьевоАиФ Нижний Новгород 03:11

В Нижней Новгород были перенаправлены три международных рейса Нижегородский аэропорт Стригино принял около 20 рейсов из-за катастрофы в столичном Шереметьево, сообщили "АиФ-НН" в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Стригино принял около 20 рейсов из-за ЧП в Шереметьево

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