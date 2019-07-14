Происшествия
Аэропорт Саратова возобновил работу после инцидента с самолётомRT на русском 15:16
Аэропорт Саратов-Центральный возобновил работу после инцидента с пассажирским самолётом Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:13, Вашингтон
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 21:14
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе в Лос-Анджелесе
Обновлено в 13:28
Общество
Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии
Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал романтическое видео с Собчак
Режиссер Константин Богомолов выложил в свой Instagram видео, на котором он запечатлен с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 11:19
Футбол
Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций
Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались "львы Теранги", которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане.
Обновлено в 17:55
Путешествия
У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами
Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.
Обновлено в 10:17
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Экономика
Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов
Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено в 00:34
Происшествия
На Камчатке вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке в районе базы Кроноцкого заповедника.
Обновлено в 19:05
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Общество
Умерла писательница Елена Касьян
Обновлено в 15:08
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Космос
В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Microsoft Word для Android был установлен более 1 миллиарда раз
Офисное приложение Microsoft Word для Android было установлено более 1 миллиарда раз, что ещё раз подтверждает беспредентную популярность программы.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В кузбасском море воронка утащила на дно мать и ребёнка
Мать и двое малолетних детей купались в море, когда в воде образовалась воронка.
Обновлено в 21:01