Происшествия

Аэропорт Саратова возобновил работу после инцидента с самолётомRT на русском 15:16

Аэропорт Саратов-Центральный возобновил работу после инцидента с пассажирским самолётом Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
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