Происшествия
Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42RT на русском 12:37
Аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после инцидента с пассажирским Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
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