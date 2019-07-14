Происшествия

Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42RT на русском 12:37

Аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после инцидента с пассажирским Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».
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