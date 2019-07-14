Происшествия
Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42RT на русском 12:37
Аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после инцидента с пассажирским Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Вашингтон
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тысяч человек остались без электричества
Обновлено вчера в 21:30
Общество
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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Общество
Не ходи сюда: почему тюменцам нравятся дома с закрытыми от чужаков дворами?
Одни уверены, что жить в закрытом дворе удобно: внутрь не зайдут чужаки, а всё, что установил застройщик, так и останется в доступе местных жителей.
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Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций
Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Обновлено в 17:10
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
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Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
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Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
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Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
Обновлено в 18:35
Наука
Рукастый ящер: динозавр с самым коротким именем
Ученые сравнивают амбоптерикса с «белкозавром» – скорее всего, эти мелкие ящеры лазали по деревьям и ловко планировали с ветки на ветку.
Обновлено в 07:18
Политика
Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400
Обновлено в 12:36
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
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Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, резко растут
В России продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, за год с мая 2018 г. по май 2019 г. увеличились на 68% – а весь рынок лицензионных игрушек, с героями фильмов и мультфильмов, всего на 2%, говорится в исследовании The NPD Group.
Обновлено в 17:12
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
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Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Авто
В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей
Обновлено в 04:20
Экономика
Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира
Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира На фоне доминирования КНР в мировой торговле растущая роль страны в глобальных финансовых потоках остается в тени, хотя экспорт китайского капитала по всему миру в последние десятилетия достиг рекордных масштабов, говорится в работе группы экономистов из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского ИМЭ.
Обновлено в 19:01
Здоровье
Увеличение числа заражённых ВИЧ в Башкирии связали с дообследованием
Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что рост заражённых вирусом в Башкирии связан с расширением круга обследованных, а не с новыми случаями инфицирования.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН
На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.
Обновлено в 14:40