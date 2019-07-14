Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту СаратоваТАСС 11:11
Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
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