Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

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