Шоу-бизнес

Аэропорт Шереметьево прокомментировал инцидент с Лободой
Вести.Ru
вчера в 09:46

Певица Светлана Лобода поскандалила в аэропорту Шереметьево из-за того, что ее не доставили в VIP-зал аэропорта на электрокаре. Электрокар уехал без певицы, пока она ждала няню своей дочки Тильды, чтобы не задерживать других VIP-пассажиров рейса, разъяснили в пресс-службе воздушной гавани.
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украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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