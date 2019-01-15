Шоу-бизнес
Аэропорт Шереметьево прокомментировал инцидент с Лободой
Аэропорт Шереметьево прокомментировал инцидент с ЛободойВести.Ruвчера в 09:46
Певица Светлана Лобода поскандалила в аэропорту Шереметьево из-за того, что ее не доставили в VIP-зал аэропорта на электрокаре. Электрокар уехал без певицы, пока она ждала няню своей дочки Тильды, чтобы не задерживать других VIP-пассажиров рейса, разъяснили в пресс-службе воздушной гавани.
Вести.Ruвчера в 09:46
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В аэропорту Шереметьево заявили о полном предоставлении услуг VIP-обслуживания певице С.Лободе 11 января
Агентство Москвавчера в 07:25
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