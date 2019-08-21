с чего всё началось

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.

Происшествия Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321 Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".

Происшествия При пожаре в Германии пострадали двое россиян Помимо пострадавших россиян в возрасте 18 и 24 лет ожоги разной степени тяжести получили гражданин Танзании 21 года и 80-летняя немка.

Политика Макрон назвал условие возвращения России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.

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Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов "Краснодар" потерпел разгромное поражение от "Олимпиакоса" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Здоровье Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.

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Происшествия В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Политика Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Происшествия Самолет с пассажирами загорелся в Калифорнии при взлете По сведениям полиции города Оровилл, самолет прервал взлет и загорелся. Пассажиры и члены экипажа успели вовремя покинуть воздушное судно.

Недвижимость Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.

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