с чего всё началось

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.

Политика Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.

Общество РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Политика Трамп поддержал возвращение России в G8 Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.

Политика Четыре индийских космонавта пройдут подготовку в России Четыре космонавта из Индии пройдут подготовку в российском центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, следует из сообщения Роскосмоса.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Армия и оружие Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Футбол 21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.

Политика Девушке Бориса Джонсона отказали в американской визе Власти США отказали во въезде Кэрри Саймондс — возлюбленной премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Культура Назван самый высокооплачиваемый актер года Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.

Футбол Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Спорт Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на восемь лет Российский ходок Сергей Бакулин дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.

Наука Бросившие курить снижают риск болезней сердца на 40% за 5 лет Масштабное по объёмам исследование показало, что отказ от курения снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40% всего за 5 лет.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".