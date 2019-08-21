Транспорт

Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»REGNUM 09:16

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Управляющая компания Пулково предупредила «Россию» о возможном прекращении обслуживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. / ТАСС/. Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) предупредила авиакомпанию "Россия" о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга.
ТАСС07:11

Подробнее о событии

«Пулково» пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию «Россия» из-за долгов

Интерфакс09:00

Пулково готовится приземлить «Россию»

Коммерсантъ11:28

«Россия» задолжала Пулково 123 млн. Аэропорт пугает приостановкой полетов

Фонтанка.Ру08:09

Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание

РБК08:02

Пулково пригрозило «России» прекращением обслуживания самолетов

Мойка7807:51

Управляющая компания Пулково не принимала решения остановить обслуживание рейсов России

РЖД-Партнер08:47

Пулково предупредило авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания

Петербургский дневник07:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Общество

«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете

Обновлено в 05:33
Культура

Кириенко, Машков и Митяев оставили автографы на надписи «Таврида-АРТ»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и популярные артисты - звездные гости фестиваля оставили автографы и пожелания на гигантской надписи "Таврида-АРТ" на открывшемся в Крыму фестивале творческих сообществ.
Обновлено в 13:12
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Украинских осужденных собрали в Москве

Пятеро граждан Украины, которые, судя по всему, в настоящее время находятся в «Лефортово», в разные время были осуждены российскими судами и направлены для отбывания наказания в разные регионы страны.
Обновлено в 14:12
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Политика

Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
Обновлено в 12:05
Хоккей

Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты»

«Миннесота» назначила Билла Герина на пост генерального менеджера. Герин стал четвертым генменеджером в истории «Уайлд».
Обновлено в 13:15
Общество

В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения

В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено в 15:00
Авто

Названы топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из России

Как сообщает портал «АВТОСТАТ», в первом полугодии этого года из России в другие государства (кроме стран, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 19,5 тыс. легковых авто, что на 37% больше, чем за такой же период 2018 года.
Обновлено в 02:17
Политика

Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия

В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Технологии

Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком

Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Хоккей

Дубль Плотникова помог СКА разгромить «Торпедо»

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 6:1. Для обеих команд встреча стала первой на турнире в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:46
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться

Обновлено вчера в 20:00
Политика

На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Политика

Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка

Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Общество

Немецкий город заплатит за доказательства своего «несуществования»

Власти немецкого города Билефельда заплатят миллион евро тому, кто убедительно докажет, что города не существует.
Обновлено в 15:13
Общество

За месяц восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки незарегистрированных препаратов

За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Обновлено в 13:41
Общество

Беглов оценил благоустройство петербургского парка

Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.
Обновлено в 09:15
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное