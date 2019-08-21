Транспорт

Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»REGNUM 09:16

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Управляющая компания Пулково предупредила «Россию» о возможном прекращении обслуживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. / ТАСС/. Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) предупредила авиакомпанию "Россия" о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга.
ТАСС07:11

Подробнее о событии

Пулково пригрозило «России» прекращением обслуживания самолетов

Мойка7807:51

Пулково готовится приземлить «Россию»

Коммерсантъ11:28

«Россия» задолжала Пулково 123 млн. Аэропорт пугает приостановкой полетов

Фонтанка.Ру08:09

Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание

РБК08:02

«Пулково» пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию «Россия» из-за долгов

Интерфакс09:00

Управляющая компания Пулково не принимала решения остановить обслуживание рейсов России

РЖД-Партнер08:47

Пулково предупредило авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания

Петербургский дневник07:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

Обновлено в 16:56
Религия

РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге

В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика

Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено в 17:03
Футбол

«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»

По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына

Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт.
Обновлено в 14:32
Политика

Стало известно, что ели Путин и Ниинисте на ужине в Хельсинки

Обновлено в 15:37
Здоровье

В Чечне открыли новую районную больницу

Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни.
Обновлено в 10:35
Политика

Датская королевская семья допустила продажу Гренландии

Обновлено вчера в 11:47
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Политика

Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО

Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
Происшествия

В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник

В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Кино

Актриса Александра Назарова скончалась

Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 выйдет под другим названием. Xiaomi больше не может использовать торговую марку Mix

В сопроводительном описании ситуации указано, что под названием Mix в Китае работает какой-то сервис, владельцы которого потребовали в судебном порядке запретить Xiaomi использовать эту торговую марку.
Обновлено в 08:20
Здоровье

Нечистоты из Липок отравляют реки Тульской области

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Обновлено в 05:37
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

Обновлено в 05:17
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Авто

Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей

По данным ведомства, причиной отзыва автомобилей Volkswagen Multivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало «недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека».
Обновлено в 10:12
Здоровье

В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом

В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Политика

Киевский суд обязал завести дело на Порошенко и Климкина

В отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

«Не время давать урок обидчикам»: Sohu призвала китайцев к терпению

Как указывает издание Sohu, Китай не может превращать свою злобу в руководство к действиям: Война – это не детская игра, и каждое вооруженное выступление должно быть продуманным и четко выверенным.
Обновлено в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное