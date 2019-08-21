с чего всё началось

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.

Религия РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

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Происшествия В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.

Футбол «Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком» По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.

Здоровье В Чечне открыли новую районную больницу Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Политика Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.

Политика Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Кино Актриса Александра Назарова скончалась Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 4 выйдет под другим названием. Xiaomi больше не может использовать торговую марку Mix В сопроводительном описании ситуации указано, что под названием Mix в Китае работает какой-то сервис, владельцы которого потребовали в судебном порядке запретить Xiaomi использовать эту торговую марку.

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

Кино Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Авто Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей По данным ведомства, причиной отзыва автомобилей Volkswagen Multivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало «недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека».

Здоровье В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.

Политика Киевский суд обязал завести дело на Порошенко и Климкина В отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел.