Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»REGNUM 09:16
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. / ТАСС/. Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) предупредила авиакомпанию "Россия" о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга.ТАСС07:11
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Пулково предупредило авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания
Петербургский дневник07:44
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