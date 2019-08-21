Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»REGNUM 09:16
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. / ТАСС/. Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) предупредила авиакомпанию "Россия" о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга.ТАСС07:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Пулково предупредило авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания
Петербургский дневник07:44
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы
В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
ВОСЬМИлетний угонщик гонял по автобану на скорости 150 км в час
Мальчик фактически угнал автомобиль – Volkswagen Golf - у своих родителей.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Баскетбол
Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 09:52
Политика
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Великобритании младенец скончался из-за грудного молока матери
В Великобритании новорождённый младенец скончался из-за грудного молока матери.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено 19 августа в 09:11
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
НАТО не признало испытания ракеты США доказательством нарушения ДРСМД
НАТО не признало испытания Соединёнными Штатами крылатой ракеты, создание которой шло вразрез с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нарушением договора, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
США и Турция стремятся остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Несмотря на турецкое вмешательство, сирийская армия продолжает наступление – ранее стало известно, что для сирийских вооруженных сил была разработана новая стратегия, уже давшая первые результаты.
Обновлено в 10:52
Политика
Кравчук: США поставили Украине ультиматум по ядерному оружию
В эфире "24 канала" экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, что США поставили Киев перед выбором: или власти отказываются от ядерного оружия, или против Украины вводят санкции.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Из архангельской областной больницы, где оказывали помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, изъяли документы
Ранее газета Moscow Times писала со ссылкой на источники, что медиков, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве ракеты 8 августа, не предупредили о радиации.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян
Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» во втором матче на Кубке Латвийской железной дороги.
Обновлено в 10:58
Технологии
Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось
Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
В Вологодской области вертолет упал в реку
Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:03
Общество
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01