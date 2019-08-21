с чего всё началось

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.

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Экономика ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.

Гаджеты Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12 Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Происшествия Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

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Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

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Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

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Политика Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.