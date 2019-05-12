В Казани задержали пассажира самолета, заявившего о «бомбе»РИА Новости вчера в 18:20

Полиция международного аэропорта "Казань" задержала пьяного пассажира рейса Казань-Москва, заявившего о "минировании" самолета, в отношении мужчины составлен административный протокол, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федерального округу.

В Казани задержали пассажира самолета, заявившего о «бомбе»

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