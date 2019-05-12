Происшествия
В Казани задержали пассажира самолета, заявившего о «бомбе»РИА Новости вчера в 18:20
Полиция международного аэропорта "Казань" задержала пьяного пассажира рейса Казань-Москва, заявившего о "минировании" самолета, в отношении мужчины составлен административный протокол, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федерального округу.
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Полицейские задержали пьяного пассажира самолета, сообщившего о заложенной в аэропорту Казани бомбе
Татар-информвчера в 17:56
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
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Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
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Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
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КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
Обновлено в 00:37
Общество
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В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено вчера в 13:19
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
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Обновлено 12 мая в 22:00
Армия и оружие
ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»
Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Политика
Программа переговоров Лаврова и Помпео 14 мая не изменилась
Отмечается, что переговоры госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова должны состояться 14 мая в Сочи.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В Чите завели дело на «заминировавшего» троллейбус кондуктора
В Чите возбудили уголовное дело в отношении кондуктора, которого обвинили в изготовлении муляжа взрывного устройства.
Обновлено в 01:36
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Обновлено вчера в 15:25
Кино
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Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
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В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
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Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
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Российские ученые предложили способ остановить глобальное потепление
Ученые рассчитывают, что БАРК, запущенный в 2070 году, за 30 лет сможет снизить глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.
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Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Volvo в апреле увеличила продажи в России на 7,9%
Продажи компании Volvo в апреле составили 643 новых машины, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Брачный период медведей отрезал туристов от долины гейзеров
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Советник Зеленского объяснил, почему инаугурация должна пройти 19 мая
Дмитрий Разумков, спикер по политическим вопросам штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что инаугурацию надо провести 19 мая, чтобы избежать в Киеве пробок.
Обновлено вчера в 20:17