Происшествия
Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона
Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дронаРоссийская газета14:16
Вечером 8 января лондонский аэропорт Хитроу приостановил все рейсы из-за сообщений о появлении неопознанного дрона на его территории. О случившемся сообщается на странице воздушной гавани в Twitter.
Российская газета14:16
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область приостановили
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона
Обновлено в 14:16
Политика
Порошенко присвоил раскольнику Филарету звание Героя Украины
Бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур Филарету Денисенко присвоили звание Героя Украины.
Обновлено в 15:51
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Баскетбол
«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Обновлено в 14:37
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Обновлено в 11:18
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Автоспорт
Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» выиграл второй этап «Дакара»
Обновлено в 16:17
Политика
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Политика
Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины
«Священный Синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви»,— говорится в сообщении греческого Синода (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 14:39
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
Хоккей
Василевский сыграет в Матче звёзд НХЛ
Российский голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский примет участие в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 14:47
Наука
Акустические атаки на дипломатов на Кубе могли устроить сверчки
Обновлено в 07:26
Происшествия
Во Львове избили почетного консула Бельгии
Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцула.
Обновлено в 14:35
Политика
Названы страны с самыми удобными для путешествий паспортами
Компания Henley & Partners опубликовала обновленный индекс паспортов, который отражает доступность безвизовых путешествий для граждан той или иной страны.
Обновлено в 15:35
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Футбол
Трабукки рассказал о будущем Ерёменко после ухода из «Спартака»
Агент Марко Трабукки, представляющий интересы финского полузащитника Романа Ерёменко, высказал мнение о будущем своего клиента после расторжения контракта с московским «Спартаком».
Обновлено в 12:40
Политика
ЕС решил ввести новые санкции против Ирана
«ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана за ее участие в заговорах с целью убийств на территории Европы», — отметил он.
Обновлено в 08:29
Космос
В России создали новую систему стыковки кораблей к МКС
НИИ точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы») завершил производство цифровой аппаратуры «Курс-МКП» — новейшей системы для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:40
Происшествия
Супружеская пара из Петербурга загадочно погибла в Камбодже
Супружеская пара из Петербурга загадочно погибла в Камбодже. Их тела обнаружили 4 января в доме, который они арендовали.
Обновлено в 15:39
Политика
Власти Украины рассказали об уголовном деле о Киево-Печерской лавре
Правоохранительные органы Украины ведут уголовное расследование о пропаже икон из Киево-Печерской лавры, которую арендует Украинская православная церковь московского патриархата.
Обновлено в 16:12
Спорт
Голодец: ситуация вокруг РУСАДА решается в рабочем порядке
Ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решается в рабочем порядке, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Обновлено в 09:20
Спорт
РУСАДА могут отстранить независимо от итогов визита WADA
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в скором времени рассмотрит статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) независимо от того, какими будут итоги визита группы экспертов WADA в лабораторию в Москве.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Гаджеты
Xiaomi представила конкурента Apple AirPods за 60 долларов
Обновлено в 09:27
Общество
МЧС рекомендовало не держать ёлки в квартирах слишком долго
Новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время, предупредили в МЧС России по Москве.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил автономного робота
На опубликованных кадрах видно, как робот, стоявший у края проезжей части, падает после того, как мимо него проезжает машина Tesla, которая в тот момент была под управлением искусственного интеллекта.
Обновлено в 13:03